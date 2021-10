Calabria, Occhiuto può inseguire il sogno di Jole Santelli: “sarà qui la nuova Hollywood”

4 Ottobre 2021 22:05

La Calabria come Hollywood, un grande set cinematografico dove girare film per sponsorizzare in tutto il mondo le bellezze naturali e paesaggistiche di cui è ricca questa terra

“Un risultato straordinario che va al di là delle mie più rosee aspettative. Ma si tratta di un grande risultato anche per Forza Italia perché è il primo partito, ha doppiato tutti gli altri. Anche la lista Forza Azzurri, che è la gemella di Forza Italia, sta avendo una forte affermazione”. E’ questo il pensiero di Roberto Occhiuto, eletto presidente della Regione Calabria con circa il 55% dei voti, intervistato in diretta ai microfoni di Stasera Italia, programma serale condotto su Rete 4 dalla giornalista Barbara Palombelli. Il neo governatore ha raccontato le sensazioni del momento ed ha avuto uno scambio di battute con il noto autore televisivo Giovanni Minoli, che ha lanciato una proposta: “so già che sarà Roberto Occhiuto d’accordo. Stiamo facendo degli studi modernissimi per realizzare delle lunghe serialità, come ho fatto a Napoli. Negli scorsi mesi abbiamo girato sei film su sei donne importanti della Calabria, che saranno presentate al Festival di Roma”.

La Calabria come Hollywood, un grande set cinematografico per sponsorizzare una Regione che ha assolutamente bisogno di essere conosciuta al mondo per le sue bellezze naturali e paesaggistiche. “Molte famiglie magari penseranno di non dover partire, perché qui possono lavorare facendo cinema, era proprio questo il sogno di Jole Santelli”, ha sottolineato Palombelli. Occhiuto non ha dato una risposta precisa, così ha concluso: “ho trascorso questa giornata con collaboratori, dirigenti e candidati, ma in realtà non sto festeggiando. Perché sto passando di collegamento in collegamento. Ho sempre detto che non avrei misurato il mio successo dal risultato di oggi, che sicuramente mi inorgoglisce, ma lo misurerò da domani in poi”.