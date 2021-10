27 Ottobre 2021 11:44

Cosenza, fortunato giocatore ha centrato una vincita pari a 25.800 euro al Lotto

La Calabria si scopre fortunata grazie al Lotto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore ha centrato una vincita pari a 25.800 euro grazie a quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio dell’anno.