Cagliari-Roma 1-2, rimonta giallorossa

27 Ottobre 2021 23:08

(Adnkronos) – Quinta vittoria stagionale in campionato per la Roma di José Mourinho che va a vincere 2-1 a Cagliari in rimonta. Alla rete dei sardi con Pavoletti al 52′ replicano Ibanez al 70′ e Pellegrini al 77′. La classifica vede ora la squadra capitolina salire al quarto posto con 19 punti, fanalino di coda il Cagliari con soli 6 punti. (segue)

Al 7′ l’occasione più grande del primo tempo è sui piedi di Bellanova che con un destro al volo fa tremare la traversa giallorossa. Al 35′ sugli sviluppi di un corner la Roma va vicina al vantaggio: Zaniolo serve Vina, il portiere Cragno respinge dove c’è Abraham con una carambola che sfiora il palo. Al 52′ festeggia il pubblico di casa per il gol dei rossoblù, su cross di Marin la palla arriva a Pavoletti che a due passi da Rui Patricio insacca. Immediata reazione giallorossa, Karsdorp crossa, Cragno non riesce a intercettare ed El Shaarawy in rovesciata sfiora il gol. Due minuti dopo sardi in avanti con Deiola in area, velo di Joao Pedro con Pavoletti che spreca da buona posizione.

E’ la Roma ora a fare la gara, cross di El Shaarawy per la testa di Zaniolo che anticipa Cragno ma non trova la porta. Al 66′ Karsdorp al centro per Pellegrini che in scivolata centra la traversa. Al 68′ angolo per i giallorossi, Mancini devia ma la palla scheggia nuovamente il palo. Contropiede dei sardi con Bellanova che la mette al centro per Pavoletti che di testa impegna Rui Patricio.

Il pari è maturo e arriva al 70′, sugli sviluppi di un corner Ibanez svetta di testa con la palla che accarezza il palo e si infila in rete. Al 77′ punizione telecomandata di Pellegrini dal limite e palla all’incrocio: 2-1 della Roma che ribalta il risultato in 7 minuti. Allo scadere siluro dai 25 metri di Carboni, Rui Patricio si salva. E’ sempre il portiere giallorosso ad anticipare in uscita bassa Joao Pedro nel recupero.