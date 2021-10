29 Ottobre 2021 11:20

Brogli elettorali, il comitato “Reggio non si broglia” sulla mancata convocazione di un consiglio comunale aperto: “Mesi e mesi di imbarazzanti silenzi, intervallati da incontri e aperture istituzionali prettamente dilatorie”

“Nel mentre un sempre più delegittimato Consiglio Comunale dibatte su temi quali la mozione sulla creazione dei corridoi umanitari per l’emergenza in Afghanistan o il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto (un tema, quello dei morti, specie se votanti, evidentemente caro a più di un consigliere in carica…), o ancora la vitale questione riguardo la “mozione per la diffusione dei fasciatoi ed aree di allattamento dei bambini all’interno di Palazzo San Giorgio”, rimane ad oggi ancora scandalosamente inevasa la richiesta legittima che ha portato nel marzo scorso centinaia di reggini a firmare in piazza per richiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutti e con un solo tema all’ordine del giorno: la vergognosa questione dei brogli elettorali perpetrati esattamente un anno addietro”, è quanto scrive in una nota il coordinamento “Reggio non si broglia”. “Evidentemente – prosegue il comitato- giace in qualche autorevole cassetto, la richiesta corredata da tutta la documentazione che impone la legge e in particolare l’articolo 36 del regolamento sulla partecipazione popolare e dello statuto comunale che fu presentata agli uffici comunali il 18 marzo scorso. Mesi e mesi di imbarazzanti silenzi, intervallati da incontri e aperture istituzionali prettamente dilatorie“. Il comitato “Reggio non si broglia”, si ricorderà, “incontrò nei giorni successivi persino il Prefetto, il dottore Massimo Mariani, il quale rassicurò tutti sul fatto che l’amministrazione comunale, nella persona del presidente del Consiglio, Enzo Marra, sarebbe stata interpellata a breve per capire quale fosse il motivo della mancata convocazione del consiglio comunale aperto. Neppure tale richiesta, sollecitata con diverse comunicazioni del Comitato, ha avuto alcun seguito, neanche dopo l’incontro in Commissione controllo e garanzia che, recependo la sollecitazione del Comitato, aveva convocato Falcomatà e Marra i quali dichiararono che la bella stagione avrebbe certamente consentito in spazio adeguato la convocazione del Consiglio aperto. Ebbene, passata l’estate è giunto l’autunno e si approssima l’inverno, ma ad oggi la richiesta è disattesa e abbandonata al silenzio doloso di questa classe politica che, purtroppo, avvolge la Città da tanti, troppi, anni. Si può ragionevolmente commentare che se la vicenda Miramare è l’esempio dell’arroganza istituzionale, i brogli ne rappresentano invece l’epilogo grave ed ingiustificabile. Sia la Politica, in un sussulto di dignità e vigore, a trovare la via della legittima rimostranza popolare che mandi a casa, al di là di sentenze giudiziarie, questa amministrazione”.