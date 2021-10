Bova Marina: grande festa all’insegna dello sport e della condivisione

27 Ottobre 2021 10:04

Presso l’Oratorio Salesiano di Bova Marina si è tenuta una grande festa all’insegna dello sport e della condivisione: il Don Rua Day

Domenica 24 ottobre, presso l’Oratorio Salesiano di Bova Marina, si è tenuta una grande festa all’insegna dello sport e della condivisione: il Don Rua Day che ha visto ha visto disputarsi diversi tornei di calcio e pallavolo nelle diverse categorie con la partecipazione di circa 250 ragazzi e ragazze. La giornata ha un valore affettivo e simbolico per i Salesiani e per tutta la comunità bovese. Don Michele Rua, primo successore di San Giovanni Bosco alla guida della congregazione, è stato il fondatore dell’Opera Salesiana a Bova Marina che ha visto i natali ben 123 anni fa, il 20 ottobre 1898. Erano ormai quasi due anni che, a causa della pandemia, i cortili dell’Oratorio non gioivano della vista di tanti ragazzi e ragazze che partecipavano alla consueta giornata dello sport. Adesso che la situazione lo ha reso possibile anche la programmazione e l’organizzazione della giornata sono state più che mai desiderate e partecipate: dal contattare le società sportive, al predisporre i singoli tornei, dalla sistemazione degli ambienti, dalle reti, le porte e i campi da gioco. La risposta delle varie associazioni sportive presenti sul territorio, da sempre amiche e vicine all’Oratorio Salesiano, è stata pronta e sollecita. Oltre alla ospitante PGS Oratorio Salesiano di Bova Marina, erano presenti: le Frecce Azzurre di Bova Marina, la PGS Oradondosco di Reggio Calabria Modena, l’ ASD PGS Locride di Locri, l’ASD Calcistica S. Spinella di Melito di Porto Salvo e la ASD La Nostra Valle di Condofuri Marina. Non possiamo che ringraziare i tanti amici che hanno partecipato alla giornata e un grazie particolare a Don Rua che ci ha sostenuti nonostante le previsioni meteo non fossero delle migliori. E il sogno continua…

Mariagrazia Nucera