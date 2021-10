Boom dell’UDC alle comunali in Sicilia: sopra il 10% e primo partito del Centro/Destra

12 Ottobre 2021 16:16

Boom dell’UDC alle comunali in Sicilia: in alcune Città Primo Partito in assoluto, in più Città davanti a M5S e PD e Primo Partito del Centrodestra

Il Coordinatore Politico dell’Udc Italia in Sicilia, l’On. Decio Terrana, esprime grande entusiasmo per i risultati ottenuti dallo Scudocrociato in Sicilia; in diverse città siciliane l’Udc Italia è risultato primo partito in assoluto superando nettamente il 10%. “E’ con orgoglio e soddisfazione che comunico questo grande risultato in Sicilia – trasmette l’0n. Terrana – E’ il risultato di tanto lavoro e tanti sacrifici. Abbiamo creato in Sicilia una rete solida e di valore lavorando quotidianamente sui territori. Siamo Primo Partito in diversi comuni, in altri siamo il Primo Partito del Centrodestra. Per non dimenticare i tantissimi consiglieri comunali eletti nei comuni sotto i 15 mila abitanti”. Esprime soddisfazione anche il Coordinatore Nazionale dei Giovani dell’Udc Italia, anch’egli siciliano, Gero Palermo, che a tal proposito trasmette: “E’ un risultato sorprendente, fantastico. E va certamente dato merito al Coordinatore Politico in Sicilia, l’On. Decio Terrana, per il grande risultato acquisito e per il suo incessante lavoro che ha portato a questo trionfo. In diverse città abbiamo superato sia il PD che il M5S, che volevano come al solito intestarsi sui social una vittoria inesistente. Abbiamo ottenuto un risultato magnifico ed ad Adrano abbiamo persino sfiorato la vittoria al primo turno con il nostro candidato Carmelo Pellegriti, che tanto ha investito nei giovani, segno che la linea suggerita dal nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa e dal Segretario Regionale Decio Terrana sta già portando grandi risultati”. “Oggi dobbiamo festeggiare, abbiamo ottenuto un grande risultato – continua l’On. Terrana – Abbiamo dimostrato che l’Udc è fondamentale per la vittoria del centrodestra; non è un caso che in quelle città, dove esigenze locali hanno portato a presentarsi separati, i candidati sindaco non siano riusciti a prevalere. E’ il trionfo dell’Udc e dello Scudocrociato, forza trainante di un centrodestra unito e forte”.