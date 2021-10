Covid, il Ministro Bonetti: “non valutiamo l’obbligo vaccinale, è vietato da normative internazionali”

12 Ottobre 2021 12:59

“Non allentiamo oggi su queste misure: i tamponi hanno un prezzo calmierato, mentre la vaccinazione è gratuita”: i chiarimenti del ministro delle Pari opportunità

“Ora l’obbligo vaccinale non è sul tavolo come opzione, anche perché non ci sono ancora le condizioni nell’ambito della normativa internazionale. Abbiamo una diminuzione degli effetti del virus grazie al vaccino e al Green pass: senza il Green pass oggi nel mondo del lavoro il rischio di aumento di nuovo della pandemia sarebbe altissimo”. Così il ministro delle Pari opportunità e delle Politiche familiari Elena Bonetti ai microfoni di RaiNews24. “Non allentiamo oggi su queste misure: i tamponi hanno un prezzo calmierato, la vaccinazione è gratuita, non ci sono giudizi morali ma sappiamo che chi si può vaccinare e non si vaccina non partecipa di fatto alla battaglia contro il virus”, ha concluso.