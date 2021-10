Basket, esordio con sconfitta per la Fidelia Torrenova: vince Bisceglie 79-70

4 Ottobre 2021 11:07

Bisceglie batte Fidelia Torrenova alla prima di campionato: tabellino e racconto del match

Non basta un parziale di 2-19 nell’ultimo quarto alla Fidelia Torrenova, che priva dell’infortunato Perin già dal pregara, mostra carattere arrivando fino al -6, a 1’20” dal termine, ma viene battuta da Bisceglie per 79-70. Rammarico grande per la squadra di coach Bartocci, che paga una prestazione non brillante nei quarti centrali contro comunque una squadra di ottimo livello.

Lions Bisceglie – Fidelia Torrenova 79-70 (24-18, 48-27, 66-41)

Lions Bisceglie: Enihe 17 (4/4, 1/5), Dri 16 (3/9, 2/3), Fontana 16 (3/4, 3/7), Dip 14 (5/7), Vavoli 5 (1/3, 0/1), Giunta 4 (2/2, 0/2), Dron 3 (1/7 da 3), Giannini 2 (1/1, 0/2), Tibs 2 (0/2), Mastrodonato, Provaroni ne. Coach: Nunzi.

Fidelia Torrenova: Zucca 17 (1/6, 2/7), Tinsley 12 (4/16 da 3), Bianco 10 (2/2, 2/3), Galipo 9 (2/4), Malkic 9 (1/1, 2/2), Vitale 7 (2/4, 1/4), Bolletta 6 (3/4), Zanetti (0/3, 0/1), Saccone ne, Perin ne, Nuhanovic ne. Coach: Bartocci.

E dire che il primo quarto del PalaDolmen è stato molto equilibrato, con la formazione di coach Bartocci che ha risposto ai primi tentativi di allungo dei Lions con i canestri di Tinsley e capitan Bolletta. Così al 10’, grazie a due bombe del 17 ed i canestri del lungo di Torrenova è 24-18 con 7-0 finale targato Enihe-Dri. Nel secondo e nel terzo quarto Bisceglie aumenta i giri del motore, soprattutto sotto le plance, e la Fidelia soffre. A provarci nei secondi 10’ è soprattutto l’ex Vitale, che prova a trascinare i compagni con 7 punti. Le Aquile però faticano a trovare la retina ed all’intervallo lungo è -21, con la musica che non cambia neanche al rientro dagli spogliatoi ed i Lions che sembrano in controllo. Torrenova però dimostra carattere, non molla e con un break importante (2-19) si riporta al -6 quando mancano 80” alla fine. Tinsley dall’angolo prova la bomba del -3, ma il ferro la sputa e sul ribaltamento Vavoli firma due liberi che di fatto sanciscono il game, set & match finale.