Catanzaro, grande successo per il Bike Tour: una pedalata tra storia, tradizione e cultura

3 Ottobre 2021 11:12

Grande successo per il Bike Tour organizzato dalla cooperativa Artemide: riscoprire storia, tradizione e cultura di Catanzaro con delle visite guidate in bicicletta sia di giorno che di notte

Riscoprire la storia e le tradizioni del capoluogo in bici. Grande successo per il doppio bike tour organizzato dalla società cooperativa Artemide che ha registrato il tutto esaurito. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Amc Spa e con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del comune di Catanzaro.

Graditissimo, in particolare, l’appuntamento in notturna, un mix tra gita romantica e avventurosa. I partecipanti, accompagnati dalla guida turistica Linda Verre, hanno effettuato un percorso di 10 chilometri con le biciclette a pedalata assistita messe a disposizione dalla società che gestisce il trasporto pubblico di Catanzaro.

Parcheggio gratuito a Bellavista, risalita con l’ascensore panoramico e poi partenza dalla stazione di Piazza Roma della funicolare. La Grecìa, Villa Trieste, il Teatro Politeama, il Cavatore e il quartiere del Pianicello: sono state alcune tappe del tour che si è concluso in modo goloso con crespelle e vino fornite da Slurperie Bistrot.

Forte entusiasmo è stato espresso dagli aderenti. “E’ stata un’esperienza bella e divertente per i vicoli del centro storico – ha affermato, ad esempio, Giovanna Altilia – resa ancora più interessante dalla competenza e professionalità della guida e dagli organizzatori. La dimostrazione che, anche a Catanzaro, possono essere portate avanti iniziative stimolanti per la ripresa della città, se promosse con passione e serietà“.

La sinergia tra l’Amc e la Cooperativa Artemide sta producendo ottimi risultati e questo può essere solo l’inizio di una proficua collaborazione per il bene del capoluogo.