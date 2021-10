Basket, Serie C Gold: la Nuova Pallacanestro Messina impegnata contro la Mastria Catanzaro

30 Ottobre 2021 10:47

Seconda gara fuori casa per la Nuova Palalcanestro Messina che domenica 31 ottobre, alle ore 18:00, affronterà la Mastria Catanzaro

Seconda trasferta stagionale per la Nuova Pallacanestro Messina che sfiderà la Mastria Catanzaro per la quarta giornata del torneo di C Gold siciliano – girone bianco. Messina, Dopo aver rotto il ghiaccio al PalaTracuzzi superando la Dierre Reggio Calabria i giallorossi andranno in Calabria per cercare il primo successo lontano da casa. I padroni di casa allenati da coach Di Martino hanno il loro top scorer nel playmaker classe 1999 Procopio (19 punti di media nelle prime 2 gare), sotto le plance l’esperta coppia formata dall’ex Patti, Barcellona e Cus Messina Sereni (16) e dal veterano classe 1978 Fall (13), ex Costa D’Orlando. Fra gli esterni solida produzione offensiva per i locali Rotundo (ala, 9 di media) e Calabretta (8,5 playmaker), fra i giovani spazio al 2003 Mastria (5,0) e al 2001 Mavric (3,5). Completano il roster gli under Agosto, Brugnano, Mattia e Raffale Corapi e Shvets. Palla a due per Mastria Catanzaro – Nuova Pallacanestro Messina domenica 31 ottobre alle ore 18:00 al PalaGiovino di Catanzaro arbitreranno i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme (CZ) e Denis Paludi di Rende (CS).