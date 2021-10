Basket, Serie B: seconda vittoria consecutiva per la Fidelia Torrenova, espugnato il PalaPoli di Molfetta

17 Ottobre 2021 22:07

La Torrenova vince ancora, questa volta fuori casa: espugnato il PalaPoli di Molfetta, commento e tabellino della sfida

Seconda vittoria consecutiva per la Fidelia Torrenova, la prima esterna della stagione, che espugna il PalaPoli di Molfetta per 70-73 salendo a quota 4 in classifica. Un successo tanto pesante quanto meritato per la squadra di coach Bartocci, che gioca un super secondo tempo scappa al + 14 ed amministra nel finale – anche se con qualche patema d’animo di troppo – il rientro dei padroni di casa. Strepitosa prova di squadra, con la doppia-doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Zucca, i 25 punti di Vitale ed i 12 messi a referto da Tinsley.

Pavimaro Molfetta – Fidelia Torrenova 70-73 (20-18, 35-30, 43-53)

Pavimaro Molfetta: Infante 24 (11/17), Bini 12 (4/8, 1/4), Villa 11 (2/2, 1/5), Tassone 9 (2/4, 1/7), Scali 6 (2/3, 0/3), Epifani 6 (1/3, 0/1), Kekovic 2 (1/2, 0/3), Mentonelli, Kodra, Mezzina ne, Sasso ne, Caniglia ne. Coach: Gesmundo.

Fidelia Torrenova: Vitale 25 (6/9, 4/8), Zucca 16 (5/8, 1/7), Tinsley 12 (1/2, 3/5), Zanetti 7 (2/6, 0/3), Bolletta 7 (2/5, 1/2), Galipò 4 (2/4, 0/1), Bianco 2 (1/2), Nuhanovic (0/1), Saccone ne, Malkic ne. Coach: Bartocci.

Primo tempo equilibratissimo, con entrambe le squadre che provano fin da subito a mettere tanta intensità sul parquet. Ne deriva un primo quarto dove si segna tanto ed un secondo dove le polveri bagnate sono le vere “protagoniste”. Per i padroni di casa è Infante il “one-man-show”, giganteggiando sotto le plance e creando problemi alla difesa delle aquile. Torrenova risponde con le principali armi a disposizione: Vitale apre il campo con le bombe dai 6.75, Zucca dalla media trova punti pesanti. Così, all’intervallo lungo è 35-30 per Molfetta. Dagli spogliatoi rientra una Fidelia rigerenetata, così, un parziale di 4-23 firmata dal trio Zucca-Vitale-Tinsley porta Torrenova al +14, 39-53 al 28’. Molfetta prova a rimanere attaccata con Infante, così al 30’ è +10 per la Cestistica. Nell’ultimo parziale le Aquile sono glaciali per 8’: Vitale piaza due bombe pesantissime e viene imitato da capitan Bolletta e Tinsley. A loro si aggiungono Zucca ed uno strepitoso Zanetti dalla lunetta negli ultimi 2’, quando la Pavimaro guidata da Villa e Bini rientra fino al -2. Alla sirena finale, però arriva una vittoria meritata per la squadra di coach Bartocci.