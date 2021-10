Basket, la Mastria Sport Academy Catanzaro torna in campo: il calendario delle gare di Serie C Gold 

5 Ottobre 2021 11:19

La Mastria Sport Academy Catanzaro è pronta a tornare in campo nel campionato di Serie C Gold: il calendario degli impegni dei giallorossi

Torna in campo la Mastria Sport Academy, che quest’anno sarà sponsorizzata Mastria Espresso, pronta ad affrontare con entusiasmo e voglia di riscatto il competitivo campionato di C Gold. Inedito girone siculo-calabrese per i nostri ragazzi che sono stati inseriti nel gruppo “Bianco” in compagnia di altre due squadre della nostra regione (Dierre e Vis). Di seguito il calendario completo della prima fase:

CALENDARIO MASTRIA

1- Vis Reggio Calabria vs Mastria Espresso Sport Academy

Andata: 09/10/21 18:00 Ritorno: 28/11/21 18:00

2– Mastria Espresso Sport Academy vs Castanea

Andata: 17/10/21 18:00 Ritorno: 04/12/21 18:00

3- Fortitudo Messina vs Mastria Espresso Sport Academy

Andata: 24/10/21 18:00 Ritorno: 12/12/21 18:00

4– Mastria Espresso Sport Academy vs Nuova Pallacanestro Messina

Andata: 31/10/21 18:00 Ritorno: 19/12/21 18:00

5- Dierre Reggio Calabria vs Mastria Espresso Sport Academy

Andata 07/11/21 18:00 Ritorno: 05/01/22 18:00

6- Mastria Espresso Sport Academy vs Basket School Messina

Andata: 21/11/21 18:00 Ritorno: 16/01/22 18:00

La casa dei giallo-rossi sarà anche quest’anno il PalaPulerà con tutti i match che si giocheranno, salvo modifiche, alle ore 18:00. Tante le novità in casa Academy per questa stagione con un roster composto nella sua quasi interezza da giovani cestisti catanzaresi (prossimamente sui nostri canali ufficiali tutte le notizie riguardo gruppo squadra e staff) con il chiaro intento di dare spazio ai nuovi talenti cresciuti sul nostro territorio e che ora sono pronti a mettersi alla prova in un campionato di assoluto valore come quello che andremo ad affrontare.

Stagione già inaugurata tra le mura amiche del PalaPulerà in data 02 ottobre con i giallorossi che hanno fronteggiato, in allenamento congiunto, i ragazzi della Bim Bum Basket Rende (squadra che parteciperà alla C Gold nel girone campano). Partita equilibrata con i catanzaresi che, nonostante le normali difficoltà dettate dalla prima uscita dell’anno, sono stati in grado di vincere grazie alla solidità dei senior e alla voglia e l’energia dei tanti under scesi in campo. Ottima prova, dunque, per preparare al meglio l’esordio stagionale di sabato nove a Reggio Calabria contro la Vis. La società tutta ringrazia i tifosi e gli appassionati che hanno supportato e che continueranno a sostenere la nostra squadra anche durante questa stagione, sia al palazzetto che attraverso i nostri social, sicuri che l’affetto e la passione, che solo loro sono in grado di trasmettere, potrà essere la spinta in più che aiuterà i nostri ragazzi durante questa nuova avventura.