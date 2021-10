Basket, il Centro Wellness è la palestra ufficiale della Dierre Reggio Calabria

8 Ottobre 2021 10:43

Basket, la Dierre Reggio Calabria annuncia la partnership con il Centro Wellness

La Dierre Reggio Calabria è lieta di comunicare che il Centro Wellness è la palestra ufficiale del club. Il lavoro fisico giornaliero di Luca Laganà e soci avviene proprio qui, davanti agli occhi attenti del Professore Fabio Falcomatà e di tutto lo staff della “Wellness”. Il Centro Wellness è l’ambiente ideale dove poter mantenere e recuperare non solo la forza e il vigore fisico ma, anche, avere l’opportunità di coltivare relazioni umane e amicizie.

Collocata in un punto strategico della città, il centro storico, il Centro Wellness vanta una palestra estremamente funzionale, perfettamente attrezzata dal punto di vista delle attività, dei corsi e dei servizi con un’esperienza pluridecennale. 500 mq (circa) di sala attrezzi dotata delle più moderne attrezzature Technogym®️, azienda leader a livello mondiale nel mercato del fitness. Inoltre, il servizio di personal trainer e tanti istruttori esperti e qualificati sempre a tua disposizione per accompagnarti passo passo in ogni singolo esercizio. Una conferma importantissima tra i partner, un rinnovo fortemente voluto da entrambe le realtà, frutto di una condivisione di modus operandi e di interpretazioni dello sport. Grazie alla partnership tutti i tesserati Dierre, e le loro famiglie, potranno usufruire di agevolazioni nella sottoscrizione dell’abbonamento. La A.S.D. Centro Wellness vanta una palestra estremamente funzionale, perfettamente attrezzata dal punto di vista delle attività, dei corsi e dei servizi. Vi aspettiamo per provare la nostra sala pesi e le nostre lezioni: Functional training

Pilates, Fit pilates, Total body, Spinning, Latin dance e Taekundwo per bambini.