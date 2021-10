Barcellona, difficoltà a respirare per Aguero: possibile aritmia cardiaca, il calciatore finisce in ospedale

31 Ottobre 2021 17:27

Momenti di apprensione per Sergio Aguero durante Barcellona-Alaves: l’attaccante argentino lascia il campo con difficoltà respiratorie e finisce in ospedale, possibile aritmia cardiaca

La stagione del Barcellona non sembra andare secondo i piani, ma l’ultima brutta notizia arrivata in casa blaugrana è ben più seria di una semplice sconfitta. Nella gara di ieri notte, i tifosi catalani sono rimasti in forte apprensione per le condizioni di salute di Sergio Aguero. L’attaccante argentino si toccava continuamente il petto e sembrava avere forti difficoltà respiratorie. L’ex Manchester City non ha usufruito dell’intervento della barella, preferendo lasciare il campo con le sue gambe. Un segno positivo, ma il calciatore è stato subito trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo il quotidiano catalano “Sport”, si tratterebbe di un episodio di aritmia cardiaca. Dal Barcellona non è arrivata alcuna conferma. Secondo “El Pais” il calciatore avrebbe sofferto di un episodio simile in allenamento 10 giorni fa. Alcune fonti parlano di un problema che si sarebbe presentato acnhe quando “El Kun” aveva appena 12 anni.