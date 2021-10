Barcellona Pozzo di Gotto: controlli dei Carabinieri nei luoghi della movida, giovane arrestato per spaccio di droga [FOTO]

16 Ottobre 2021 16:05

I Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto S.S.M., 33enne di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

La scorsa notte i militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili “Nicolosi” di Catania, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto in occasione del fine settimana, volto alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada, con particolare riguardo al contrasto della guida in stato d’ebbrezza, nonché alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi sono stati svolti prevalentemente nel centro cittadino del Longano e nei comuni limitrofi di Terme Vigliatore e Falcone, mediante l’attuazione di posti di controllo ed intensificando la presenza di pattuglie lungo le principali arterie stradali. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto S.S.M., 33enne di Barcellona P.G., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, durante un controllo alla circolazione stradale, alla vista dell’unità cinofila si è mostrato nervoso ed agitato. Il cane pastore “King”, in pochissimi istanti, ha fiutato l’odore di tracce di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitacolo della vettura del giovane che è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, poi estesa anche al domicilio. Presso la sua abitazione, all’interno di un vano del giardino adibito a deposito sono stati rinvenuti 500 gr di marijuana suddivisi in tre distinti sacchetti in cellophane e due piante di canapa coltivate in vaso. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli ulteriori controlli condotti dai militari del NOR – Sezione Radiomobile e dalle dipendenti Stazioni Carabinieri di Montalbano Elicona, Terme Vigliatore, Furnari e Castroreale hanno permesso di segnalare alla Prefettura di Messina tre giovani di Barcellona Pozzo di Gotto, quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 112 persone e controllati 79 veicoli. Contestate 10 infrazioni al codice della strada, tra cui 6 per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e contestuale sequestro dei veicoli, 2 per guida senza patente perché mai conseguita e 2 per omessa revisione periodica, per un ammontare complessivo delle sanzioni pari a circa 15.000 euro.