Baracche a Messina, Siracusano segue i lavori di riqualificazione: sopralluogo al Tirone [FOTO]

Prosegue la battaglia di Messina per la riqualificazione nell’area delle baracche. Nella giornata di oggi il deputato messinese Matilde Siracusano ha seguito da vicino i lavori presso il Tirone: “oggi ho fatto un sopralluogo al Tirone, una baraccopoli che si trova a pochi passi dal centro di Messina. É una delle poche zone della città sopravvissute all’ultimo terremoto ed anche a quello del 1782. Dovrebbe essere un Borgo monumentale, perché è antichissimo. Una volta c’erano poche costruzioni di pregio proprio a ridosso delle mura cinquecentesche. L’ultimo progetto di sviluppo, poi arenatosi, risale a vent’anni fa. Oggi qui vivono circa 30 famiglie, in mezzo all’amianto, all’eternit e senza alcun servizio. Anche questa zona sarà oggetto di un risanamento e riqualificazione. Andiamo avanti e continuiamo la nostra battaglia!”, scrive in un post pubblicato sui social.