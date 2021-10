17 Ottobre 2021 15:15

Elezioni Comunali 2021: urne aperte per il ballottaggio in 65 Comuni. Grande attesa per Roma, Torino, Trieste. Affluenza alle 12 sotto il 10%

E’ del 9,73% l’affluenza alle urne rilevata alle 12:00 per il turno di ballottaggio nei Comuni chiamati al voto. Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

Dati dell’affluenza urne ore 12:00 nelle principali città