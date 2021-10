Elezioni Comunali 2021: ballottaggi in Calabria, urne aperte a Cosenza e Siderno

17 Ottobre 2021 07:00

Elezioni Comunali 2021: ballottaggio in due Comuni della Calabria, urne aperte per eleggere il nuovo sindaco di Cosenza e Siderno

Urne aperte in Calabria per il turno di ballottaggio a Cosenza e Siderno. I seggi oggi resteranno aperti sino alle 23 e lunedì 18 ottobre 2021 dalle 7 alle 15. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio che inizierà subito dopo le operazioni di voto. Sulla scheda elettorale saranno presenti i nomi dei due sindaci più votati al primo turno e che non hanno raggiunto il 50% più 1 dei voti con i simboli delle liste delle coalizioni schierate a loro sostegno. Per votare basta tracciare una x sul nome dell’aspirante sindaco prescelto.

La situazione a Cosenza e Siderno dopo il primo turno

A Cosenza è sfida tra Francesco Caruso, del Centro/Destra, che ha totalizzato 13.132 voti, pari al 37,43% e Francesco “Franz” Caruso, del Centro/Sinistra, che ha ottenuto 8.342 voti, pari al 23,78%.

A Siderno saranno Maria Teresa Fragomeni del Partito Democratico che ha totalizzato 4.113 voti, pari al 44,18% e Domenico Barranca con “Siderno nel cuore”, che ha ottenuto 2.395 voti, pari al 25,73% a sfidarsi per la carica di primo cittadino.