Elezioni Comunali 2021: urne chiuse per i ballottaggi in Sicilia, al via le operazioni di spoglio [LIVE]

25 Ottobre 2021 15:16

Elezioni Comunali 2021, urne chiuse per i ballottaggi in Sicilia: al via lo spoglio live che StrettoWeb seguirà in diretta

Urne chiuse per il turno di ballottaggio in Sicilia. StrettoWeb segue in diretta lo spoglio. A contendersi la carica di primo cittadino saranno: a Canicattì Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà, a Favara Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto, a Porto Empedocle è sfida tra Calogero Martello e Salvatore Iacono, a San Cataldo si scontrano Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo, ad Adrano è sfida tra Carmelo Pellegriti e Fabio Mancuso, a Vittoria è scontro tra Francesco Aiello e Salvatore Sallemi, a Lentini Saverio Bosco e Rosario Lo Faro, a Rosolini Concetto Di Rosolini e Giovanni Spadola. Ieri sera, invece, le urne hanno incoronato al primo turno il candidato Marco Corsaro a Misterbianco e Damiano Scalici a Torretta.

Porto Empedocle: Martello nuovo sindaco

Calogero Martello vince il ballottaggio di Porto Empedocle e diventa il nuovo sindaco.

Vittoria: Aiello ad un passo dalla vittoria

A Vittoria il candidato del centrosinistra, Francesco Aiello, è ad un passo dalla vittoria e si profila la sua elezione a sindaco

San Cataldo: Comparato ad un passo dalla vittoria

A San Cataldo aumenta il distacco tra Comparato e Vassallo che si appresta a diventare sindaco

Palumbo avanti a Favara

A Favara il candidato del centrosinistra Antonio Palumbo è in testa con il 66%, è ad un passo dalla vittoria.

Vittoria: avanti il Centro/Sinistra

A Vittoria in vantaggio il candidato del centrosinistra Francesco Aiello.

Comparato avanti a San Cataldo

A San Cataldo al momento è in vantaggio il candidato Gioacchino Comparato.

La situazione a Canicattì

A Canicattì Vincenzo Corbo è avanti di circa 500 preferenze sul competitor Sciabarrà.