Cosenza, Franz Caruso vince il ballottaggio: la città torna a sinistra dopo l’era Occhiuto, boom di astenuti

18 Ottobre 2021 16:12

Elezioni Comunali 2021, Cosenza torna a Sinistra dopo l’era Occhiuto. Franz Caruso ha la meglio di Francesco Caruso

A Cosenza vince Franz Caruso: la Sinistra torna a governare la città dopo la parentesi del Centro/Destra con Mario Occhiuto, unica parentesi di Centro/Destra. Il nuovo sindaco è un socialista convinto ed è un avvocato. In passato si è candidato anche alle Regionali, quando nel 2014 vinse Mario Oliverio, non riuscendo ad essere eletto per pochi voti. Caruso ha vinto il ballottaggio con una scarsissima affluenza al voto, appena il 44%.

Le parole di Franz Caruso

“Ci sono stati momenti difficili ma abbiamo capito che la città aveva voglia di cambiare e ci siamo riusciti. La vittoria è frutto di un’impostazione politica: abbiamo rilanciato la politica in questa città. Il centrosinistra unito vince sempre. La città ha dimostrato di essere libera e autonoma rispetto al potere regionale”, queste le parole del neo sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

Cosenza, Falcomatà: “Auguri di buon lavoro a Franz Caruso, sua elezione una splendida notizia per la Calabria intera”

“Felicitazioni ed auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Cosenza Franz Caruso. La sua elezione è una splendida notizia per i cittadini di Cosenza e per tutta la Calabria”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà complimentandosi con l’omologo neoeletto sindaco della Città di Cosenza. “Caruso costituirà un solido punto di riferimento nel percorso di rinascita che la Calabria vuole intraprendere – ha affermato ancora Falcomatà – un progetto che rimette le Città al centro dello sviluppo e che si baserà su una solida rete di dialogo e di sinergia tra le istituzioni che le rappresentano. A Franz Caruso e alla squadra che lo accompagnerà alla guida della città di Cosenza giungano i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo inizio”.

Cosenza: gli auguri di Manna a Franz Caruso

“Auguri al neo sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Siamo certi che ci confronteremo presto in maniera sinergica sui grandi temi che interessano l’area urbana. I tempi sono maturi per parlare finalmente di sviluppo urbano integrato, attraverso azioni concrete quali il trasporto urbano unico e i servizi essenziali che chiedono i cittadini. Tutto ciò, unito alla volontà politica comune di chi vede la nostra area urbana avere un futuro comune di cui si sente stringente la necessità. Il primo cittadino di Cosenza saprà di certo ben operare in tal senso per avviare, insieme, la concertazione a concretizzare un percorso comune“, è quanto afferma il sindaco di Rende, Marcello Manna.

Franz Caruso vince le elezioni a Cosenza

Non c’è nulla da fare per il Centro/Destra, Franz Caruso vince il ballottaggio e succede a Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto.

Si allarga la forbice tra il Centro/Sinistra ed il Centro/Destra

Sono più di 1.000 voti la differenza tra Franz Caruso e Francesco Caruso dopo 30 sezioni scrutinate su 82. Il Centro/Sinistra si avvia alla vittoria.

Franz Caruso si attesta al 55% dopo 10 sezioni scrutinate

A Cosenza dopo 10 sezioni scrutinate questa è la situazione: Franz Caruso avanti con il 55%, mentre Francesco Caruso si attesta al 45%

Cosenza: avanti il Centro/Sinistra

Dopo 1 sezione scrutinata su 82 totali è in svantaggio Francesco Caruso del Centro/Destra, avanti di poco il socialista Franz Caruso, candidato del Centro/Sinistra ma siamo ancora proprio all’inizio ed il risultato si può ribaltare.

L’affluenza definitiva a Cosenza

A Cosenza l’affluenza definitiva si attesta al 44,71%, in calo rispetto al primo turno (64,87%).