Elezioni Comunali 2021, ballottaggio a Cosenza e Siderno: affluenza alle 19 al 26%, netto calo rispetto al primo turno

17 Ottobre 2021 19:24

Elezioni Comunali 2021: ballottaggio in due Comuni della Calabria, urne aperte per eleggere il nuovo sindaco di Cosenza e Siderno. Affluenza alle 12 sotto il 26%

Si chiuderanno alle 23 le urne in Calabria per il turno di ballottaggio a Cosenza e Siderno. I seggi poi si riapriranno domani, lunedì 18 ottobre 2021, dalle 7 alle 15. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio che inizierà subito dopo le operazioni di voto. Alle 19:00 l’affluenza è al 26% in calo rispetto al primo turno.

A Cosenza ha votato l’26,30% (al primo turno alle 19 aveva votato il 37,02%). A Siderno ha votato l’25,01% (al primo turno alle 12 aveva votato l’33,19%). Nella città bruzia è sfida tra Francesco Caruso (centrodestra) e Franz Caruso (centrosinistra). Nella cittadina della provincia di Reggio Calabria, in corsa Domenico Barranca (centrodestra) e Maria Teresa Fragomeni (centrosinistra).