Bagnara, biscia avvistata in pieno centro: recuperata dall’esperto Paolo Mottini e liberata questo pomeriggio tra i boschi [FOTO E VIDEO]

18 Ottobre 2021 18:12

Catturata a Bagnara una biscia appartenente alla specie Natrix: l’esemplare è stato recuperato da Paolo Mottini, titolare del negozio Reptil House di Reggio Calabria

E’ stato recuperato ieri sera a Bagnara, un esemplare di biscia appartenente alla specie Natrix. L’animale che si trovava arrotolato attorno ad un palo del telefono, è stato avvistato da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme chiamando i Carabinieri Forestali. Prontamente contattato dai Carabinieri Forestali, Paolo Mottini, titolare del negozio Reptil House di Reggio Calabria, si è recato a Bagnara e ha recuperato l’animale accudendolo fino a questo pomeriggio quando con il supporto sempre dei Carabinieri Forestali, è stato liberato sempre nella zona di Bagnara ma tra i boschi.

Paolo Mottini ai microfoni di StrettoWeb ha affermato che “l’animale era circoscritto in una zona ben precisa e l’operazione di recupero non è stato difficile perchè si trovava in un angolino impaurito, l’unico problema è stato recuperarlo senza fargli male ma l’operazione è andata a buon fine“.