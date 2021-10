Pallacanestro Viola, Audi Zentrum Reggio Calabria è top sponsor del club neroarancio

2 Ottobre 2021 10:48

La Pallacanestro Viola stringe un accordo di partnership con Audi Zentrum Reggio Calabria: il marchio automobilistico sarà top sponsor del club neroarancio

Audi Zentrum Reggio Calabria Top Sponsor della Pallacanestro Viola. La Pallacanestro Viola e Audi Zentrum Reggio Calabria siglano un accordo di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2021-2022 che vedrà Audi sulla maglia neroarancio già da domani al debutto nel campionato nazionale di serie B. Audi, la casa automobilistica tedesca, è garanzia di sicurezza e avanguardia, in Calabria le concessionarie che si riferiscono ad Audi Zentrum Lamezia Terme sono dal 2005 punto di riferimento per il marchio sul nostro territorio.

Nelle sedi Audi il cliente può prendere visione dell’intera gamma delle vetture Audi, scoprendone le novità, gli allestimenti e gli equipaggiamenti. Un team di professionisti specializzati è in grado di fornire un’assistenza completa per qualsiasi necessità. Viva soddisfazione per l’accordo è stata espressa dalle parti. Nella conferenza stampa in diretta dalla sede di Audi Zentrum Reggio Calabria venerdì 2 ottobre alle 11.30 i dettagli e la presentazione. Audi Zentrum Reggio Calabria si trova in Zona Industriale, Via S. Martino, 89052 Reggio Calabria RC.