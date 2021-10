Attacco alla sede della CGIL, la vicinanza dei sindacati messinesi

10 Ottobre 2021 12:45

Attacco alla sede della CGIL, la solidarietà del segretario generale della Cisl Messina

“È un episodio gravissimo, un attacco ignobile per tutto il sindacato e pericoloso per la tenuta democratica del Paese. Lo condanniamo e siamo pronti a fare fronte comune ancora di più con tutto il sindacato confederale per dare una risposta reale e concreta ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori“. Così Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, esprime solidarietà alla Cgil messinese per quanto avvenuto a Roma. “È un attacco che tocca tutto il sindacato perché va al cuore del sistema democratico. È il momento di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione”.