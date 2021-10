18 Ottobre 2021 21:29

Altri arresti per l’assalto del 9 ottobre scorso alla sede della Cgil di Corso d’Italia

Ancora arresti per l’assalto del 9 ottobre scorso alla sede della Cgil di Corso d’Italia, a Roma, da parte di attivisti di Forza Nuova. Ai sei arresti dei giorni scorsi, tra i quali Giuliano Castellino e Roberto Fiore, si sono aggiunte due nuove misure in carcere. La Procura di Roma ha ottenuto dal gip le misure per altri due manifestanti che hanno preso parte all’irruzione nella storica sede del sindacato a Corso Italia: uno di Palermo e l’altro di Arezzo.