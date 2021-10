Apre anche a Reggio Calabria una sede della Confederazione Europea Nazionale Esercenti

23 Ottobre 2021 12:17

L’associazione sindacale nasce con l’obiettivo di tutelare le piccole medie imprese, startup, dipendenti e datori di lavoro

La Dott.ssa Maria Saveria Modaffari di Reggio Calabria è la nuova Presidente Nazionale della Confederazione Europea Nazionale Esercenti. L’ associazione sindacale nasce con l’ obiettivo – attraverso accordi con varie realtà sindacali in Italia ed in Europa – di tutelare le piccole medie imprese , startup , dipendenti e datori di lavoro attraverso il supporto sindacale , assistenza , servizi finanziari , assicurativi , microcredito agevolato , formazione dei dipendenti , sicurezza sul lavoro , servizi Caf e patronato , sportello del consumatore , contabilità fiscale ed Agraria , CAA centro assistenza agricola ed infine area legale con assistenza su conciliazioni sindacali, enti bilaterali . L’ ufficio legale Nazionale dell’ associazione Sindacale ha sede a Roma in via Dulio ed è diretto dall’ Avv. Ornella Attisano al quale verranno affiancati un team di avvocati professionisti dei vari settori . La Confederazione Europea Nazionale Esercenti ha aperto numerose sedi in tutta Italia tra cui Milano , Bologna , Roma, Venezia ed è lieta di comunicare la Neo apertura a Reggio Calabria. La dott.ssa Modaffari vanta un esperienza decennale nel campo sindacale organizzando vari eventi con il Magistrato Raffaele Guariniello su tematiche importanti relativamente alla Sicurezza sui luoghi di lavoro. Per informazioni inviare una mail a confederazione.europeaesercenti@gmail.com