Antonio Ricciari, il primo pilota siciliano alla Parigi-Dakar: “un emozionante salto nel buio” [INTERVISTA]

21 Ottobre 2021 16:08

Antonio Ricciari sarà il primo pilota siciliano a partecipare alla Parigi-Dakar. Le emozioni, a poche settimane dalla corsa, raccontate ai microfoni di StrettoWeb

La Sicilia prenderà parte alla prossima Parigi-Dakar, la gara di rally più famosa al mondo che si svolgerà dal 2 al 14 gennaio 2022 in Arabia Saudita, ma su un percorso differente rispetto a quello della passata edizione. Tracciato top secret, come da tradizione, dettaglio che rende una corsa che non ha bisogno di presentazioni, ancor più accattivante. A rappresentare la Trinacria ci sarà Antonio Ricciari, il primo pilota siciliano alla Parigi-Dakar. Quest’oggi StrettoWeb ha avuto il piacere di intervistarlo in merito all’evento Smart e-cup, la competizione che riporta il Motorsport a Messina. Ricciardi ha spiegato: “le emozioni sono tantissime, quasi non riesco a descriverle. Proveremo la vettura la prossima settimana in Turchia, sono 2000 km di test. Immaginate, andremo ad affrontare una gara di 8000 km. Il percorso? A saperlo! La Dakar ha un percorso segreto, chi l’ha già fatta si ricorderà qualcosa, ma andiamo day-by-day. È un salto nel buio!”.