28 Ottobre 2021 15:58

Il pensiero dell’ormai ex Governatore facente funzioni della Calabria Nino Spirlì sul ddl Zan, stoppato ieri in Senato

“Zan tradito da letta e conte, affonda in Senato. La Lega ha mantenuto la propria linea di pensiero, senza mollare mai! Il CentroDestra unito vince sempre sulle menzogne altrui! Adelante!”. In poche righe, l’ormai ex Governatore facente funzioni della Calabria Nino Spirlì dice la sua in merito allo stop in Senato del ddl Zan di ieri. Più volte, nel corso di questi mesi, Spirlì aveva detto la sua in merito alla vicenda. Ora il suo pensiero sui canali social.