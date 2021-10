Elezioni Comunali Calabria, Bevilacqua: “ottima affermazione delle liste di Coraggio Italia nel vibonese”

6 Ottobre 2021 15:00

Elezioni Comunali Calabria, Anna Bartucca e Antonino Pezzo di Coraggio Italia eletti sindaci a Filadelfia e Sant’Onofrio

“La conferma che il dialogo con la gente e con territori è lo strumento giusto da cui ripartire per una nuova politica”. Così l’onorevole Francesco Bevilacqua, di Coraggio Italia, dopo il successo alle elezioni comunali di domenica e lunedì scorsi delle liste “Coraggio Filadelfia” e “Coraggio Sant’Onofrio”. “I sindaci eletti – aggiunge Bevilacqua –, rispettivamente Anna Bartucca e Antonino Pezzo, sapranno certamente fornire risposte adeguate alle esigenze delle comunità di Filadelfia e di Sant’Onofrio e di proiettarle in una ulteriore dimensione di modernità e sviluppo”. Bevilacqua, inoltre, si dice convinto che “nel Vibonese e dal Vibonese “Coraggio Italia” ha lanciato un messaggio di impegno forte che predilige le soluzioni delle criticità, purtroppo, ancora emergenti in Calabria. La schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni regionali con l’affermazione di Roberto Occhiuto presidente, anche grazie all’apporto di “Coraggio Italia”, che manda a Palazzo Campanella due consiglieri, conferma che i calabresi sanno ancora scegliere e il cambio di passo è possibile”, conclude Bevilacqua.