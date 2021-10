Reggio Calabria, il gruppo ANMI dà il benvenuto all’Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati

29 Ottobre 2021 10:35

L’Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati, presidente nazionale dei Marinai d’Italia, per la prima volta a Reggio Calabria in occasione dell’Assemblea dei Presidente dei Gruppi ANMI della Calabria

Un flash back ci riporta nel lontano 2008 Raduno Nazionale ANMI, la più recente occasione di incontro tra la massima autorità ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia con la Citta di Reggio Calabria, il più felice dei raduni nazionali, da tutti ricordata come “quadrato” di eccellente splendore, “location” luminosa di sole e variopinta sui toni del blu marino, come la divisa che i Marinai indossano in gran livrea per la manifestazione più attesa di sempre.

L’Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati presidente nazionale dei Marinai d’Italia, scende per la prima volta a Reggio in occasione dell’Assemblea dei Presidente dei Gruppi ANMI della Calabria, a porte chiuse nel Castello di Scilla. Si fa carico del viaggio, attraversando la penisola italiana per raggiungere l’estrema punta dello stivale con l’intenzione e la ferma convinzione di incontrare le Autorità per portare avanti programmi di grande rilievo. L’idea è che la Città Metropolitana di Reggio Calabria possa avere uno sviluppo strutturale in cui i Marinai d’Italia, per loro ambito di competenze, saranno certamente schierati in prima fila per dare un grandissimo contributo.

I progetti d’interesse locale riguardanti il “Water front” e il Primo Museo del Mare, oltre a quanto ne potrà derivare nell’indotto, saranno settore eletto dei Marinai d’Italia che, smesso il servizio allo Stato, continuano volontariamente a dedicarsi ad attività di supporto alla cittadinanza. Qualche mese fa, in estate si è assistito all’iniziativa Marinai Solidali in cui i soci del Gruppo ANMI di Reggio Calabria “M.O.V.M. Tommaso Gullì” hanno affiancato le persone disabili che desideravano avvicinarsi alla navigazione da diporto, donando se stessi ed il proprio tempo libero, per estendere in modo inclusivo a tutti il piacere di vivere le coste e l’ambiente marino.

Ancora una volta per promuovere la Cultura della difesa ambientale e ricordare gli uomini che hanno donato la vita per la Patria solcando i Mari, il programma di domani Sabato 30 ottobre si apre con il dovuto saluto ai Marinai Caduti, che vengono commemorati in particolare in questo periodo secondo il seguente programma:

Ore 8.30 Raduno dei Partecipanti alla cerimonia sul Lungomare a Catona (RC) presso il Monumento del Marinaio.

Ore 8.40 Cerimonia dell’Alzabandiera e Deposizione della corona di alloro al Monumento del Marinaio.

Ore 9.30 Trasferimento presso la sede del Gruppo di Reggio Calabria in Via Florio 4, nei pressi del Porto e Incontro con i Soci.

Saranno presenti per portare il saluto ufficiale al Presidente nazionale Rosati con la guida del Consigliere Nazionale Luogotenente Pasquale Colucci, tutte le autorità militari in primis il Direttore Marittimo Contrammiraglio Antonio Ranieri con una rappresentanza della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Reggio Calabria, unitamente alle istituzioni amministrative territoriali come le autorità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Comunale Marra e l’Assessore Brunetti. Presso il Monumento del Marinai saranno anche i presidenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, gli ex- Marinai, i simpatizzanti e la cittadinanza per stringersi tutti in una onda di forza che soltanto l’essere uniti e lo stare insieme può generare. Vi aspettiamo!