Reggina, l’ex Angella mette anche gli amaranto tra le big: “sono tra le squadre attrezzate per puntare in alto”

6 Ottobre 2021 13:18

Il difensore e capitano del Perugia Gabriele Angella, ex Reggina, inserisce anche gli amaranto tra le possibili squadre attrezzate al salto

E’ un campionato indecifrabile come non mai, quello di Serie B, e la classifica che esce fuori dopo 7 giornate lo dimostra ancor di più. Ma i calciatori, interpellati sull’argomento, continuano giustamente a dare il proprio punto di vista sulle possibile favorite del torneo. L’ex difensore della Reggina Gabriele Angella, difensore e capitano del Perugia, ha inserito ad esempio anche gli amaranto tra le squadre più attrezzate: “il livello del campionato di B è molto più alto, quest’anno – ha detto al Corriere dello Sport – Tante sono le squadre attrezzate per puntare in alto come Brescia, Lecce, Reggina, Parma, Monza o Pisa. Noi siamo chiamati a migliorare il nostro percorso di crescita”.