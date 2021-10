Amministrative: Stefano, ‘sostegno chiaro a Draghi premia Pd’

4 Ottobre 2021 18:56

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – ‘Il sostegno responsabile al Governo Draghi spinge i candidati Pd e penalizza ambiguità del centrodestra. Ci sono condizioni per alleanze riformiste per il secondo turno ma anche per le prossime politiche”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue.