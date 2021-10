Amministrative, Occhiuto: “si vince con esperienza politica e radicamento sul territorio”

5 Ottobre 2021 14:47

Amministrative, le parole di Roberto Occhiuto neo presidente della Regione Calabria

“In Calabria abbiamo fatto una campagna elettorale evitando ogni polemica con gli avversari, e soprattutto all’interno della coalizione. Credo che gli elettori vogliano dirigenti politici che sappiano proporre contenuti e soluzioni ai problemi”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a SkyTg24.

“Penso che l’esperienza di queste amministrative dimostri anche al centrodestra che non ci sono più rendite di posizione: bisogna investire sui candidati migliori e non avere preoccupazione di investire sui politici. Il civismo è importante, ma deve essere coniugato con l’esperienza politica e il radicamento sul territorio. Quando si fa questo non solo si vince, ma, come è accaduto in Calabria, si stravince”, ha sottolineato.

Centrodestra, Occhiuto: “offerta politica va ristrutturata, coalizione faccia sintesi”

“Oggi è il giorno della riflessione. In Calabria non ci rendiamo conto dei problemi del centrodestra, perché qui abbiamo avuto un grandissimo risultato; ma io sono un dirigente politico nazionale, se il centrodestra ha un problema, anche Forza Italia ha un problema. Bisogna essere onesti e parlare ai nostri elettori dicendo che si è imparata la lezione e gli errori del passato non si devono più fare. Lo dico io che ho vinto, con serenità”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a SkyTg24.

“Salvini e Meloni sono sicuramente due leader di grande valore, perché hanno preso partiti che stavano al 4% e ne hanno fatto partiti nazionali. Ma bisogna avere anche la capacità di fare sintesi, di federare il centrodestra. Quella capacità che, per esempio, ha avuto Berlusconi nel corso degli anni. È necessario che il centrodestra si attrezzi per fare sintesi al suo interno e proporre una visione comune del futuro di questo Paese. Bisogna profondamente ristrutturare l’offerta politica, mi auguro che Salvini e Meloni, che hanno dimostrato finora di avere grande capacità, lo comprendano”, ha concluso.