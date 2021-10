Amministrative, Calabria: “Centrodestra rifletta che si vince quando Forza Italia è partito trainante”

5 Ottobre 2021 10:58

Amministrative, Calabria (FI): “Centrodestra rifletta sul fatto che si vince quando FI è la forza trainante e quando ci sono candidati politici. Il problema di FI non è l’identità, ma il fatto che c’è una classe dirigente lasciata per troppo tempo in panchina”

Milano, Bologna e Napoli conquistate subito al primo turno. Passerà dal ballottaggio il Sindaco di Roma e Torino, addirittura in netto vantaggio nel caso del capoluogo piemontese. Suppletive a Siena vinte in maniera convincente dal segretario Enrico Letta. Il Partito Democratico è indiscutibilmente il grande vincitore delle elezioni comunali 2021, mentre il Centrodestra risulta vittorioso soltanto alle Regionali in Calabria. Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul voto alle amministrative. “Sicuramente in questa tornata elettorale i candidati scelti da Berlusconi e da FI sono quelli che hanno garantito la vittoria al centrodestra e una riflessione su questo va fatta, così come sulla scelta di candidati politici perché Roberto Occhiuto era una candidatura politica ed è stata vincente –ha affermato Calabria-. Quando FI è la forza trainante del centrodestra il centrodestra vince”.

Su Forza Italia. “L’identità di Forza Italia è chiara, costruita nel 94 e mai è cambiata. Ci rassicura che i nostri elettori ancora premino le nostre scelte che sono le stesse del 94. Il punto quindi non è l’identità. C’è un tema che riguarda invece una mancanza di chiarezza rispetto ai rapporti di forza. Penso sia il momento di tirare fuori una classe dirigente che è stata lasciata per troppo tempo in panchina. I punti veri sono la novità e la competenza”.

Su Roma. “I voti di Calenda? Il risultato di Calenda è stato insoddisfacente perché non è arrivato al ballottaggio. E’ chiaro però che i voti della sua lista siano superiori anche a FDI, ha preso tanto al Pd ma anche a FI perché ha intercettato il voto moderato”.