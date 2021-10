Amministrative: Boccia, ‘al lavoro su ballottaggi, unità per vincere le sfide future’

5 Ottobre 2021 09:59

Roma, 5 ott (Adnkronos) – “Tutto il Partito democratico sui territori è già al lavoro per i ballottaggi. Un grazie speciale e di cuore va a tutti i nostri elettori e militanti che hanno sempre creduto nel Pd dei territori, che vogliono giustizia sociale in un’Italia sempre più europea”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, arrivando al Nazareno.

“I territori chiedevano unità e dove l’unità c’è stata abbiamo vinto. Ora bisogna continuare così per i ballottaggi e per le sfide future. Buon lavoro ai sindaci e a tutti gli eletti al primo turno”, ha aggiunto Boccia.