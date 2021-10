Alta velocità, Giovannini sulla Salerno-Reggio Calabria: “così controlleremo come ogni ente procede con la realizzazione”

9 Ottobre 2021 10:41

Pnrr, Giovannini spiega che “l’Italia può aprire un rapporto fiduciario che andrà oltre il 2026”

“Se l’Italia realizza questo cambiamento si apre la strada per un rapporto fiduciario che andrà oltre il 2026 nell’Unione Europea. E’ l’elemento culturale di cambiamento profondo che il Pnrr ci impone, proprio perché non riguarda una singola persona”. Lo ha affermato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, intervenuto a ‘Sabato anch’io’ su Rai Radio1. “Nel 2023 è prevista la fine dei lavori dell’alta velocità Napoli-Bari, poi ci sono una serie di attività e di test. Altri interventi vanno progettati, come l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Il monitoraggio di ciò che avviene adesso è fondamentale, per questo abbiamo messo a punto un sistema informatico molto dettagliato che ci consentirà di capire come ogni ente stia procedendo sulla realizzazione”, ha aggiunto.