Alluvione Catania: ritrovata la salma della donna travolta dalla piena a Scordia, era in un fondo agricolo [FOTO E VIDEO]

28 Ottobre 2021 12:50

Alluvione Catania, questa mattina i militari del SAGF di Nicolosi insieme ad altri soccorritori hanno rinvenuto il cadavere della signora dispersa in un fondo agricolo sito in contrada Abate in agro di Lentini (SR)

Nella mattinata odierna, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT)

insieme a personale dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e a volontari del C.N.S.A.S., impegnati nella

ricerca della donna dispersa a Scordia (CT) a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi, hanno rinvenuto il cadavere

della signora in un fondo agricolo sito in contrada Abate in agro di Lentini (SR), a circa 5 km. dal veicolo

travolto dalla piena e a circa 2 km dal ritrovamento della salma del marito, grazie alla segnalazione del

proprietario del terreno.