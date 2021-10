Alluvione lampo nel cuore della Sicilia, Scordia sott’acqua: dispersi [VIDEO]

24 Ottobre 2021 20:23

Violenta alluvione in Sicilia: a Scordia, nel catanese, auto sommerse dall’acqua e dispersi

Una forte perturbazione proveniente dalla Libia e che sta attraversando il Mediterraneo centrale sta causando danni e allagamenti in Sicilia. A Scordia, nel catanese, il sindaco ha chiesto al dirigente della protezione civile della Regione Siciliana, Salvatore Cocina l’intervento di volontari per far fronte al violento nubifragio che si è abbattuto nel comune questo pomeriggio e che ha provocato anche dispersi. Sul posto gli uomini delle Forze dell’Ordine stanno lavorando per fronteggiare questa situazione emergenziale.