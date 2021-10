Alluvione a Catania, Siracusano: “governo dia aiuti immediati”

26 Ottobre 2021 22:00

Maltempo, Siracusano (FI): “vicini a Catania e al sindaco Pogliese, governo dia aiuti immediati”

“Ancora danni, devastazione e morte. Catania è letteralmente assediata da un’ondata straordinaria di maltempo. Nelle ultime 48 ore sono cadute nella città etnea piogge che solitamente si concentrano in 12 mesi“. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia. “Solidarietà e sincera vicinanza a tutta la popolazione e al sindaco Salvo Pogliese. “E un ringraziamento ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione civile che da due giorni stanno lavorando senza sosta per i cittadini e per il territorio. Ci aspettiamo un intervento immediato e concreto da parte del governo, per aiutare la città a rialzarsi dopo questo incredibile disastro”, conclude Siracusano.