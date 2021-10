Alluvione a Catania, Confcommercio Sicilia vicina agli imprenditori catanesi: “la fondazione Orlando pronta a intervenire”

27 Ottobre 2021 17:47

Imprenditori catanesi colpiti dall’alluvione, la vicinanza del presidente nazionale Confcommercio Carlo Sangalli

Confcommercio Sicilia esprime la propria vicinanza agli operatori commerciali della città di Catania e dell’hinterland rimasti duramente colpiti dall’alluvione di queste ultime ore. “Il nostro presidente nazionale, Carlo Sangalli – sottolinea Gianluca Manenti, presidente regionale – ha manifestato la propria solidarietà nei confronti della città etnea e si è adoperato per sensibilizzare la fondazione Giuseppe Orlando all’attivazione di eventuali interventi. La fondazione Orlando, costituita da Confcommercio-Imprese per l’Italia nell’anno 2000, fornisce aiuti economici a persone che, anche a seguito di calamità naturali, si trovano in condizioni di particolare disagio e bisogno. Lungo questa direzione anche la vicepresidente nazionale Patrizia Di Dio si sta adoperando attivandosi con i canali romani di Confcommercio”.

Tra l’altro, il presidente Manenti ricorda che Confcommercio Catania si è già messa in moto a favore di quanti hanno subito danni per avanzare agli enti preposti richiesta di intervento a copertura delle devastazioni con cui hanno dovuto fare i conti a causa degli eventi atmosferici di questi giorni. “Inoltre – continua il presidente regionale – sto ricevendo disponibilità al supporto, lungo la direzione tracciata, da parte dei presidenti provinciali della nostra isola disponibili a fare quadrato a sostegno dell’imprenditoria etnea messa in ginocchio dai violenti e disastrosi acquazzoni di queste ultime ore”.