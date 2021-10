Allerta Meteo, domani scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia: l’ELENCO aggiornato in tempo reale

24 Ottobre 2021 14:18

Allerta Meteo, lunedì 25 ottobre di forte maltempo in Calabria e Sicilia: i sindaci di molti comuni stanno valutando la chiusura delle scuole

In molti comuni di Calabria e Sicilia domani, lunedì 25 ottobre, i sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole dopo la diramazione dell’allerta meteo della protezione civile che ha già lanciato l’allarme rosso su quasi tutto il territorio calabrese e quello arancione nella quasi totalità di quello siciliano. Il maltempo provocato dal ciclone Mediterraneo colpirà principalmente la Calabria jonica dove c’è anche il rischio di alluvioni, come già ampiamente evidenziato nei precedenti articoli di StrettoWeb.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole lunedì 25 ottobre rimarranno chiuse per ordinanza del Sindaco:

Catanzaro

Siderno (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Locri (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Taormina (Messina)

elenco in aggiornamento minuto per minuto

Attenzione perchè il maltempo proseguirà anche in settimana, quindi non è da escludere che la chiusura delle scuole venga prorogata anche martedì 26 ottobre e in alcuni casi persino nei giorni successivi. Ma di questo parleremo nei prossimi aggiornamenti.