Allerta Meteo, anche a Reggio Calabria domani scuole chiuse. Rischio chiusura anche martedì: gli ultimi aggiornamenti

24 Ottobre 2021 18:48

Allerta Meteo, domani le scuole rimarranno chiuse anche a Reggio Calabria: atteso forte maltempo in giornata, gli ultimi aggiornamenti

Anche a Reggio Calabria domani, lunedì 25 ottobre 2021, le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo. Lo ha deciso il sindaco Falcomatà che proprio in questi minuti sta firmando l’apposita ordinanza, dopo che nel corso del pomeriggio l’avevano preceduto tutti i suoi omologhi di tutti gli altri principali comuni della provincia, da Palmi a Locri, da Polistena a Siderno, da Taurianova a Bovalino e Roccella. Scuole chiuse nella dirimpettaia Sicilia anche a Catania, Siracusa, Acireale, Augusta, Milazzo, Taormina e altri centri.

Il maltempo, come ampiamente previsto nei nostri precedenti bollettini pubblicati nelle ultime ore su StrettoWeb, arriverà in città nella notte e sarà particolarmente intenso per tutta la settimana. È alto il rischio che le scuole rimangano chiuse anche martedì e forse persino mercoledì: lo deciderà sempre il sindaco in base all’evolversi della situazione meteo nelle prossime ore e ai nuovi messaggi di allertamento che arriveranno dalla protezione civile ora dopo ora e giorno dopo giorno.

Non tragga in inganno il flop dell’allerta meteo “rossa” lanciata erroneamente ieri dalla protezione civile per la giornata odierna: nessun modello meteorologico lasciava presagire un forte maltempo per questa domenica e per questo motivo già ieri evidenziavano l’anomalia di un’allerta così esagerata, con messaggi di invito alla popolazione a “non uscire di casa” e “rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni” nella giornata di domenica in cui non è caduta una goccia di pioggia in tutta la provincia. Domani, però, non andrà affatto così: il maltempo sarà particolarmente pesante soprattutto sulla fascia Jonica della provincia con piogge torrenziali che si prolungheranno per gran parte della settimana. I primi temporali arriveranno in tarda serata, ma i fenomeni più estremi saranno nella notte e nella giornata di domani.

