Allerta Meteo “rossa” anche per domani, martedì 26 Ottobre: per Reggio è il terzo giorno consecutivo

25 Ottobre 2021 15:54

Nuova allerta meteo in Calabria per l’intera giornata di domani sul territorio calabrese

La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato una nuova allerta meteo “rossa” per l’intera giornata di domani soprattutto per la provincia di Reggio Calabria e la fascia ionica catanzarese. L’allerta arancione, invece, per la fascia ionica crotonese e quella tirrenica catanzarese.

Secondo quanto riporta il bollettino della Protezione civile anche per la giornata di domani “si prevedono precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“. Previsti anche “venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici Intense mareggiate lungo le coste esposte“.