Allerta Meteo “rossa” anche Lunedì 25 Ottobre su quasi tutta la Calabria: stavolta le previsioni sono corrette, verso le scuole chiuse [DETTAGLI]

24 Ottobre 2021

Allerta Meteo, la protezione civile regionale della Calabria ha esteso e prolungato l’allarme “rosso” anche per domani e su tutta la fascia jonica della Regione. Stavolta è un avviso corretto, a differenza di quello diramato ieri per oggi

Stavolta le previsioni meteo della protezione civile regionale della Calabria sono corrette: il nuovo avviso di allertamento prevede una proroga ed estensione dell’allarme rosso lanciato ieri per la sola provincia di Reggio Calabria a partire dalla mezzanotte di domenica 24 ottobre, cioè da ieri sera. Un allarme assolutamente infondato, come stanno dimostrando le condizioni meteo di questa domenica con Reggio Calabria baciata da un caldo sole estivo tanto che la temperatura ha raggiunto i +27°C. Neanche in provincia c’è maltempo: soffia un teso vento di scirocco ma non piove da nessuna parte, in linea con le indicazioni che giungevano ieri da tutti i principali modelli meteorologici. Il maltempo, invece, arriverà la prossima notte e sarà molto intenso: ecco perchè il nuovo bollettino della protezione civile regionale è corretto, coerente con la situazione che vede un Ciclone Mediterraneo muoversi minaccioso dal Canale di Sicilia verso lo Jonio.

Proprio la Calabria jonica sarà la più colpita dal maltempo, con piogge alluvionali sin dalle prime ore del mattino di Lunedì 25 Ottobre nella locride, sulle Serre e nel catanzarese, in estensione nel corso della giornata di domani anche a crotonese e cosentino jonico. I fenomeni di maltempo saranno particolarmente intensi e potranno determinare gravi ripercussioni di dissesto idrogeologico sul territorio, in una giornata accompagnata dai forti venti di scirocco con forti mareggiate sulle coste joniche di tutta la Regione.

Alla luce di questo bollettino di allertamento, i Sindaci di tutta la Regione valuteranno se disporre o meno per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ricordiamo che se i Sindaci non sono meteorologi e si devono affidare alla protezione civile per capire che tempo farà, rientra esclusivamente nella loro facoltà la scelta legata alle scuole. Non c’è alcun automatismo tra il colore dell’allerta e la chiusura o meno dei plessi scolastici: si tratta solo ed esclusivamente di una scelta dei sindaci, che devono valutarla in base alle previsioni meteo ma anche ad ulteriori dettagli come le caratteristiche del territorio, della mobilità, degli afflussi negli istituti scolastici e quindi disporne la chiusura se ritengono che non possa essere garantita la sicurezza. Ecco perchè, anche nella stessa fascia di rischio (ad esempio “rossa”), ci possono essere le scuole aperte in un comune e chiuse in un altro, oppure al contrario ci possono essere scuole chiuse in alcuni comuni anche nelle fasce di colore meno grave “giallo” o “arancione”.

Attendiamo nel pomeriggio le decisioni dei Sindaci a riguardo, evidenziando che nella zona rossa rientrano alcune tra le principali città della Calabria come Reggio, Catanzaro, Crotone e Corigliano-Rossano.

Attenzione perchè anche dopodomani, Martedì 26 Ottobre, la situazione rimarrà critica quindi l’allerta rossa, e la chiusura delle scuole, potrebbero essere prolungati addirittura per due giorni consecutivi.

