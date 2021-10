Allerta Meteo: maltempo a Reggio Calabria, la Prefettura apre il Centro Coordinamento Soccorsi [DETTAGLI]

23 Ottobre 2021 17:53

Allerta Meteo: maltempo a Reggio Calabria, la Prefettura apre il Centro Coordinamento Soccorsi per assicurare il monitoraggio dell’evolversi della situazione in raccordo con le altre componenti del sistema di protezione civile

In relazione alla previsione di avverse condizioni meteo che interesseranno il territorio della provincia di Reggio Calabria a partire da domani, domenica 24 ottobre, con possibile estensione all’inizio della prossima settimana, comunicata dalla Regione Calabria con Messaggio di allertamento unificato ed attivazione della fase operativa comunale di pre-allarme, il Prefetto Massimo Mariani ha disposto per la medesima giornata l’apertura – in via precauzionale – del Centro Coordinamento Soccorsi – CCS per assicurare il costante monitoraggio dell’evolversi della situazione in raccordo con le altre componenti del sistema di protezione civile.