Allerta Meteo “rossa” per domenica a Reggio Calabria. Il Comune: “non uscite da casa e recatevi ai piani alti”, ma in città il maltempo arriverà solo in serata

A seguito del “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso a partire dalle ore 00:00 alle ore 24.00 di domani, domenica 24 ottobre 2021, e comunque fino a cessate esigenze, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto “l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C), invitando i cittadini alla massima prudenza e richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi, abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche, nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori, non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi. La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale. Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria“.

Anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà, tramite i propri canali social, ha spiegato che “La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta rossa a partire dalla mezzanotte di oggi. Vi prego di fare la massima attenzione, di uscire solo per motivi di necessità ed evitare di sostare nelle zone a rischio. In questi minuti molti di voi (chi si è registrato) verranno raggiunti da una chiamata telefonica del nuovo servizio che abbiamo attivato qualche mese fa, proprio per avvisare in situazioni di emergenza come questa. Vi invito a visionarlo ed iscrivervi, se non lo avete già fatto, anche per le prossime occasioni: https://bit.ly/3Gdb5XL. In queste ore abbiamo attivato il Centro operativo Comunale per monitorare la situazione. Abbiamo intensificato l’attività di pulizia delle caditoie e da oggi pomeriggio gli uomini di Castore e Avr stanno facendo il giro dei luoghi sensibili per verificare che non ci siano ostruzioni. Tutti i responsabili di servizio sono stati allertati per eventuali interventi da fare in urgenza anche tra stanotte e domani. Gli agenti del comando di polizia municipale stanno monitorando le aree più trafficate o più a rischio e continueranno a farlo per tutta la notte. Gli uomini della Protezione Civile sono allertati per garantire interventi immediati in caso di necessità. È necessaria la collaborazione di tutti. Vi prego di fare massima attenzione perchè è principalemente dai nostri comportamenti che dipende la sicurezza di ognuno di noi”.

L’allerta diramata, alla luce delle previsioni degli esperti di MeteoWeb, risulta però alquanto esagerata: domani, domenica 24 ottobre, a Reggio Calabria sarà una normale giornata autunnale con un pò di scirocco e temperature miti. Solo in serata avremo qualche accenno di maltempo che diventerà più intenso nella notte, dopo le ore 22:00. Sarà, invece, lunedì 25 ottobre, la giornata caratterizzata dal forte maltempo soprattutto nella zona jonica e avrà una coda estrema sino a martedì con piogge torrenziali.