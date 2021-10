Allerta Meteo per il Medicane “Apollo”, allarme rosso anche in Calabria fino a sabato sera: i DETTAGLI nel bollettino della protezione civile

29 Ottobre 2021 13:46

Allerta Meteo in Calabria: nuovo bollettino della Protezione Civile per l’arrivo dell’Uragano Mediterraneo Apollo

La Protezione civile della Regione Calabria ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per l’arrivo dell’Uragano Medicane Apollo. Per il pomeriggio di oggi, l’allerta è di colore rosso per la fascia ionica centrale della Calabria, tra le province di Crotone e Catanzaro, mentre la provincia di Reggio Calabria, la ionica cosentina e quella di Vibo Valentia è arancione. Per domani, invece, permane l’allerta rossa per la ionica centrale, mentre in arancione rimane solo la ionica reggina.