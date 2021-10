Allerta Meteo: domani piogge e temporali in Sicilia, i DETTAGLI

16 Ottobre 2021 21:54

Allerta meteo gialla per piogge e temporali sui settori nordorientali della Sicilia

Giornata di maltempo domani in Sicilia. La Protezione Civile dell’Isola ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sino alle ore 24 di domani, domenica 17 ottobre. Allerta meteo gialla per piogge e temporali sui settori nordorientali. Si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia nordorientale”.