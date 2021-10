28 Ottobre 2021 23:34

Allerta Meteo: il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina ha disposto la chiusura degli hub Fiera, Palarescifina, Villa Ragno e Ex Aias

In seguito all’allerta meteo rossa in Sicilia Orientale proclamata dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha previsto la possibilità di una forte perturbazione su Messina e in parte della provincia ionica del messinese, il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze ha disposto la chiusura degli hub Fiera, Palarescifina, Villa Ragno e Ex Aias.