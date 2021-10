Calabria, allerta meteo arancione fino a domani: “si raccomanda di non mettersi in viaggio”

13 Ottobre 2021 15:06

La Protezione Civile annuncia possibili fenomeni temporaleschi, che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti

Per mercoledì 13 ottobre e giovedì 14 ottobre è stata disposta allerta Arancione in Calabria. E’ quanto si apprende dal Dipartimento di Protezione Civile che avvisa “la cittadinanza della situazione meteorologica avversa di allerta arancione a partire dalla ore 12:40 di oggi 13.10.2021 e fino alle ore 24:00 del 14.10.2021”. Sono possibili fenomeni temporaleschi, che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti, e fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Di seguito le disposizioni raccomandate alla cittadinanza, cui si chiede la massima cautela e, in particolare:

non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

evitare i sottopassi;

abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

E’ quanto emesso da Arpacal il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico, inviato per l’adozione a Protezione Civile regionale della Calabria e Nazionale.